RESTOTOIT KODUS: klassikaline Caesari salat isetehtud kastmega

Klassikaline Caesari salat on ideaalne näide sellest, kuidas vähem on rohkem. Kuigi retsepti vaadates võib tunduda, et salatilehed koos kastme, paari juustulaastu ja saiakuubikuga kokku palju ei tee, siis tegelikult on Caesari salat ideaalselt tasakaalus, ilma lisandeid juurde soovimata.