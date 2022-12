MAITSETE ADVENDIKALENDER 11 | Ürdi-õunatäidisega seasisefilee

Tiina Lebane , täna 14:13

Seasisefileerull näeb sedavõrd ahvatlev ja pidulik välja, et sobib kindlasti igaks pidusöögiks. Samas on seda lihtne valmistada ja aegagi ei kulu palju. Kaval on filee lahti lõigata, täidisega katta ja rulli keerata päev-kaks varem, nii jõuab liha maitsestuda ja enne ahjupanemist on ka kokal lihtsam. Sisefilee on õrn ega vaja eriti pikka küpsetamist. Seepärast on hea, kui sul on lihatermomeeter ja selle abil sisetemperatuuri mõõtes saad olla kindel, et valmistad hõrgu ja mahlase liharoa.