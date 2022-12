MAITSETE ADVENDIKALENDER 12 | Müslikuklid

Tiina Lebane , täna 09:16

Pärmiga kergitatud kuklites on müslit sedavõrd palju, et tainas ei kerki pea kahekordseks nagu tavapärane pärmitainas ja kuklidki on veidi tihkema konsistentsiga. See-eest on kuklid toitvamad ja maitserohkemad, eriti kui kasutad endale meelepärast müslit. Hea endal süüa ja kena ka külakostiks viia.