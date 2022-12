NÄDALA KOOK | Külm maius kookose, laimi ja beseega

Tiina Lebane , täna 10:35

Võrratu jäine ja koorene, ent värske maitsega magustoit, mida on lihtne valmistada ja mis sobib eriti hästi rammusa jõulusöögi järelroaks. Kuna maius seisab sügavkülmas, siis võid selle üsna mitu päeva varem valmis teha. Pead vaid meeles pidama see kümmekond minutit enne serveerimist külmast välja võtta, siis on seda lihtsam tükkideks lõigata.