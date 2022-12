Jõulud on koos- ja kodusolemise aeg, mida mõnusalt nautida. Ent tihti on jõululaua katjal käed-jalad tööd täis. Et pühadeaega mitte ainult köögis pliidi ees mööda saata, tasub teha roogi, mis palju vaeva ja aega ei nõua. Mõnegi töö või kogu roa saab ka varem valmis teha.