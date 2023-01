Hõbekulp pihku! Seenioride kokandusklubis valmib tõeline restoranitoit

Võiks muidugi eeldada, et naistel, kes kaks korda kuus Viimsi päevakeskusesse kokkama kogunevad, on kõik kööginipid aastakümnetega elukoolis selgeks õpitud. Kuid kokandusklubi juhendajal, üle Eesti tuntud Nami-Nami retseptiportaali loojal Pille Petersool (47) on alati, millega naisi üllatada.