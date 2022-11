VALK JA VITAMIINID! Söödavad putukad on väärt kraam … tuleb vaid nendega harjuda!

Toitumisterapeut Külli Holsting on seda meelt, et putukavalk on meie toidulaual teretulnud. Esiteks on see tervislik, sest putukates on vähe või üldse mitte rasva, seega ennetab nende söömine näiteks südameveresoonkonna haigusi. Teisalt on see keskkonnasäästlik, kuna putukate kasvatamisele kulub vähe ressurssi.

Sama meelt on ka Eesti Putukatööstuse Liidu juht ja ettevõtte BugBox rajaja Erlend Sild. Ta selgitab, et putukatest saadav proteiinipulber sisaldab loomse valguna kõiki olulisi asendamatuid aminohappeid, B12-vitamiini ja palju kasulikke mineraale