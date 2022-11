EVELIN ILVES | Olen meedikuna esimest korda elus talve hakul meie endi tervise pärast mures

„Ahh, kas see ongi lumi? Kas ta juba sajabki?!“, hüüatab noor Aasiast pärit kõrgharitud spetsialist läbi akna langevaid räitsakaid piieldes. Ta on alles septembrikuus Eestisse kolinud ja juba siis sai aru, mida tegelikult tähendab külm ilm. Sest külm hakkas tal kohe, kui ta lennujaamast õue astus. Elus esimest korda põhjamaisele maakamarale sattumine tekitas temas õudu. Kahtlusi oma otsuse õigsuses muidugi kuhjaga. Ent kauge tööpakkumine oli niivõrd ahvatlev ning päris mitu kaasmaalast oli sel maal ja samas ettevõttes juba ka ametis. Tõsi, neist keegi ei arvanud, et see lihtne leib teenida on. Aga väljakutsed on ju samuti midagi väärt.