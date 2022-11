Helsingi ja Riia vahel oli 1990ndatel raske miskit söömisväärset leida või leiutada

1990ndad oli nõme kümnend enam-vähem igas mõttes ja kulinaarses mõttes kohe kindlasti. Pärisraha tekkimise järel tuli küll kõiksugu uut kraami kaubandusse, aga ega see tähendanud, et inimesed saanuks aru, mis on mis ja mida sellega peale hakata. Purk soolvees šampinjone oli delikatess ja värsket liha polnud keegi näinudki, laagerdunust rääkimata. Auri Hakomaa ja Pentti Nokelini loodud ning Tallinna pära-Õismäel olev Järveotsa pood oli paik, kuhu sõideti ka Tartust ja Võrust, et näha, mismoodi üks päriskauplus võiks välja näha. Puuviljad lõhnavad! Juurviljad ei haise! Kala on müügil! Liha on mitut sorti! Ja nii edasi ja nii edasi.