VIDEO | Loomakaitsjad: Lidlit varustavas kanafarmis pekstakse tibusid vastu ämbrit surnuks

Videos on näha, kuidas farmitöötajad linde vägivaldselt kohtlevad. Näiteks tapavad nad haigeid tibusid, pekstes neid vastu ämbreid. Töötajad viskavad ämbritesse ka elusaid linde, põhjustades nende piinarikka surma. Filmitud materjal pärineb farmist, mille toodangut müüakse Lidli jaekettides. Kaadrite põhjal on farm rikkunud Hispaania loomakaitseseadust, on kirjas Eesti loomakaitseorganisatsiooni MTÜ Nähtamatud Loomad meediale saadetud teates.