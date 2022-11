ISADEPÄEV: paku kala ja kooki

„Meie peres satub pereisa sünnipäev või selle tähistamine alati isadepäeva kanti ‒ tänavu lausa samale päevale. Nüüd, kui lapsed on suuremad, aitavad nad sel puhul ka lauda katta. Hetkel on veel küpsisetordi faas, mis tuleb lastel juba väga hästi välja, aga need väikesed lõhepirukad on ka juba ammu täiesti jõukohased,“ ütleb kokandusportaali Nami-Nami eestvedaja Pille Petersoo. „Isadepäevaks oleme veel rukkinööpe singi-juustu-tomatikastmega täitnud ja siis ahjus üle küpsetanud ‒ mõnus amps, mida koos isaga turvalist seiklusfilmi vaadates süüa. Ka kenasti kaunistatud kiluvõileivad meeldivad paljudele isadele,“ lisab Pille ja soovitab homme teistelgi isale mõni soolane amps valmistada. Või mis veel toredam ‒ seda koos isaga teha.