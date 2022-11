SÄÄSTA ENNAST, PLANEETI JA RAHA: õpilasena alustatud firmast alguse saanud noorte meeste ettevõte pakub uskumatuid hindu

Kaks 19-aastast noormeest leiavad, et toiduraiskamine on läinud üle igasuguse piirini. Seetõttu asutasid nad ettevõtte, mis viib kokku säilivusaja ületanud, end veel kõlbliku toidu tänulike tarbijatega. Nii et kasud kõigil sees: jäätmeid tuleb vähem, hinnad on odavamad ning planeet ohkab kergendatult.