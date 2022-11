KIIRE ÕHTUSÖÖK | Köögivilja-juustutäidisega pannkoogid

Tiina Lebane , täna 16:25

See on suurepärane roog ülejääkidest, kui peaks juhtuma, et pannkooke üle jääb… Nädalavahetusel küpseta pannakad ise, nädala sees võid kiiremal puhul osta poest valmis pannkooke. Rohke köögivilja-juustutäidise võid üsna julgelt maitsestada, et köögiviljad ja kohupiim magedaks ei jääks.