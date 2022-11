NÄDALA KOOK | Kohupiimamuffinid mustikatega

Pille Enden , täna 11:14

Muffinid on üsna kiirelt valmivad küpsetised, mis erilisi koostisaineid ei vaja ja mille ained tuleb vaid kokku segada. Nendes muffinites on kohupiima nii tainas kui kattes, see teeb need eriti mahlaseks. Aga küpsetistes on ka mustikaid, mida võib tainasse külmutatutena kui ka värsketena.