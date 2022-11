MIDAGI VÄGA HEAD! Kleepuvad ribid

Tiina Lebane , täna 16:48

Magus-vürtsika glasuuriga kaetud kleepuvad ribid saad grillil küpsetamise asemel valmistada hõlpsalt ka koduahjus. Ahvatlev suupiste igale seltskonnale, varu ainult piisavalt värsket salatit ja salvrätte. Palsamiäädikaglasuuri võid ka varem valmis keeta. Jahtudes muutub see üpris paksuks, pintseldamiseks lihtsalt soojenda kergelt ja glasuur on just paraja konsistentsiga.