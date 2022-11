HIIGELGALERII! PIMESTAV TÄHEPARAAD: vaata, kes saabusid aasta gastronoomiürituse Silverspoon galale ja kuidas pidu säras-kees!

Silverspooni avakõnes lausus Gastronomy Society of Estonia üks juhte Joakim Helenius, et Eesti gastronoomia on kulgenud ühest kriisist teise, mis toonud kaasa väga raske majandusliku olukorra. Üks viise võidelda Venemaa agressiooni tõttu tekkinud majandussurutisega on tema sõnul külastada kodumaiseid väärt restorane ja tagada nii sektori elujõulisus.