EVELIN ILVES | Mina ei tunne mitte mingit vajadust uute suhete järele. Ons minuga midagi viltu?

Ta uurib minult veel, et kas ma ikka veel taliujumisega tegelen ning et ega mul menüü suhtes mingeid piiranguid ei ole. Et no kas peaks taimetoidumenüü paluma või laktoosi-gluteenivabade valikute järele pärima… Ta ise ei saa peaaegu midagi ilma ettekandjalt detaile pärimata tellida, sest osa asju on talle tervisehädade tõttu keelatud ja mitmed muud asjad on ta ise endale lubamatuks kuulutanud. Kui lõpuks tellimusega maha saame, teeb ta kelmikalt silma ja küsib, mis siis ka minu tabletimenüüs on. Kõik ju võtavad midagi…