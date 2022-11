GALERII | Silverspooni galal selgusid Eesti parimad restoranid

KOLM ON KOHTU SEADUS: Restorani 180° by Matthias Diether peakokk Matthias Diether tunnistati parimaks peakokaks ja parimaks valiti ka teenindus tema restoranis. Lisaks jõudis 180° by Matthias Diether finaali parima fine dining restoranina. Foto : Stanislav Moshkov