Eesti tootja: Euroopas ja USAs on ulatuslik munapuudus, hinnatõus jätkub

„Aastaga on munade hind Eesti jaekaubanduses tõusnud kuni 50 protsenti, kuid selle taustal jäetakse tähelepanuta, et muna on aastaid olnud üliodav võrreldes teiste loomsete valguallikatega,“ sõnas meediale saadetud teates DAVA Foods Estonia juht Vladimir Sapožnin. Möödunud talvel puhkes tema sõnul nii Euroopa Liidus kui ka USAs ulatuslik linnugripipuhang. „Suuremat osa tootmisest ei taastata äärmuslike sööda-, energia- ja üldise hinnatõusu tõttu. Selline mitme teguri koosmõju on tekitanudki olukorra, mil neis piirkondades on kätte jõudnud munade defitsiit.“