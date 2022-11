VALMISTU VIIRUSTEHOOAJAKS: organismi vastupanuvõimet tugevdavad nii hapendatud küüslauk kui hapendatud kapsas

„Päevas soovitatakse süüa vähemalt kolm-neli supilusikatäit hapendatud köögivilju,“ ütleb kirglik hoidistaja Kai Põldvee-Mürk ja tuletab meelde, et kõige tervislikum on neid krõmpsutada ikka toorelt. Kuigi hoidistamise kõrghooaeg on möödas, jõuab praegugi vabalt purgistada kapsast ja küüslauku. Ning jagab ka kaht oma lemmikretsepti.