VIDEO | TEE ISE, TULEB ODAVAM: LUMMAV HUMMUS: no kuidas saab nii lihtsa ja maitsva asja eest poes nii palju küsida?

Hummus on roog, mille poest ostmist on mul vaat et kõige raskem õigustada. No kui ikka üldse ei jõua… Või kõik kodumasinad katki ja elekter kadunud. Siis peaks muidugi suurem kobarkäkk kohal olema. Enne seda aga tehkem hummust, mis koduses köögis on just nii maitsekas, aromaatne ja hullutavalt siidine nagu enesele meeldib.