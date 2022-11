NÄDALA KOOK | Marmor-brownie

Pille Enden , täna 10:52

Mis aitaks kaamose, sombuse ilma, halbade uudiste vastu? Ikka šokolaad! Rohke šokolaadiga küpsetist süües tuju kindlasti paraneb. šokolaadisõbra jaoks on see aga eriti hea maiuspala, sest sisaldab kohe 2 erinevat lemmikut – valget ja tumedat. Boonuseks on seegi, et maiuse valmistamine läheb üsna kiiresti. Oluline on mitte liiga kaua küpsetada, sest kook peab jääma seest niiske.