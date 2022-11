PÜHADELAUA EHE | Hanepraad mardi- ja isadepäevaks, sobib ka jõuludeks

Hanepraad seostub nüüdsel ajal tavaliselt jõuludega ja pühadelaual on see kindlasti omal kohal. Aga vanasti söödi hane hoopis mardipäeval ja vanad traditsioonid tasub au sees hoida. Kaasajal võiks hane ahju panna ka isadepäeval, et seda siis kogu perega nautida. Kui täita lind täidisega, on kohe ka lisand kõrvale võtta.