NÄDALA KOOK | Mahlakas õunakook mandlitega

Pille Enden , täna 09:34

Vanillimaitselise mahlase õunatäidise all peidab end pehme mandline põhi. Koogi valmistamine on lihtne, sest pole vaja ei vahustada ega mikserdada, vaid ainult ained kiiresti kokku segada. Oluline on muidugi, et õunad oleksid parajalt hapukad.