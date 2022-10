VIDEO | TEE ISE, TULEB ODAVAM: pettunud poemüslide vaeses sisus ja kallis hinnas? Kodune müsli lohutab, toidab ja rõõmustab

Kas ka sina oled tabanud toidupoes müsliriiuli ees seistes, et siit pole midagi head võtta – jube kallis hind ja sisu miski veider kuiv puru? Sa tead juba ette, et sel pole kirevatest kirjadest hoolimata mingit karbil lubatud maitset. Ja need, mis on head, maitsevad nii palju, et paneb õhku ahmima. Ehk siis – viimane aeg hakata ise endale müsli tegema – just sellist, nagu sina tahad, ja murdosa eest tavahinnast!