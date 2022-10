Toiduamet leidis talusinkide tootjaid kontrollides 12 rikkumist, ühel juhul tuli talukaup suisa Lätist

Põllumajandus- ja toiduameti toiduosakonna peaspetsialisti Kristi Kallipi sõnul on mittevastavaks osutunud peamiselt lihatooted, on kirjas pressiteates. „Kümnel juhul on olnud tegemist traditsioonilisel viisil suitsutatud lihatootega ning kahel juhul traditsioonilisel viisil suitsutatud kalatootega.“