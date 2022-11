SÖÖGILAUA TÄHT | Juustukastmes üleküpsetatud lillkapsas

Pille Enden , täna 07:03

See õige juustune lillkapsaroog sobib nii lisandiks kui iseseisvaks roaks. Roas on 2 erinevat juustu – tugevam cheddar, mis päris ära ei sula, ja poolkõva tugevama maitsega, näiteks emmentali juust. Need 2 moodustavad rikkaliku koosluse,mis koos lillkapsaga mõnusaks kreemiseks roaks küpsevad.