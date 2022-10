Kartulisalat kütab kirgi: milline salatiretsept on siiski parim?

Kas salatikastmesse käib ka majonees või ainult hapukoor? Kas kartulisalatisse võib panna ka rohelisi herneid või kõlbavad ainult konservherned? Miks siin muna pole? Üks ei mäleta, et salatisse oleks kunagi vorsti lisatud ja teine toriseb, mis pagana pärast on sibulat sisse on topitud? Kuna suur osa eestlasi teeb kartulisalatit ja veel suurem osa seda rõõmuga sööb, siis pole vist ühtki teist toitu, mis nii palju vastakaid arvamusi tekitaks.