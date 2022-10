NÄDALA KOOK | Õrn ja mahlane õuna-kohupiimakook

Tiina Lebane , täna 08:52

Heast õunakoogist ei ole lihtsalt võimalik ära tüdineda, õnneks on veel ka koduaia õunu ja neid, kes järjekordsest õunakoogist rõõmu tunnevad. Jäta õunatükid üsna suured, küpsenult on need koogis nagu ahjuõunaampsukesed. Samamoodi jäägu tükkidena tainasse ka rikotakohupiim, hiljem on see väga mõnus kohupiimane koogisuutäis. Pähklipuistele võid lisada kaneeli või kardemoni rohkemgi, kui retseptis kirjas. Õrn tuhksuhkrukiht kõige peal teeb koogitüki taldrikul eriti kauniks.