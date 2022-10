VIDEO | IMELIHTNE SÖÖK, MIS PÄÄSTAB PÄEVA: kas teadsid, et poepestol võivad olla kartulihelbed sees? Tee ise, saad soodsama ja maitsvama

Üks suuremaid šokke, mis ma olen toidurindel saanud, oli aastatetagune tõdemus, et paljude poepestode koostises pole kandev osa mitte männiseemnetel, basiilikul ja juustul, nagu võiks arvata, vaid – kartulihelvestel. Sest kuskilt peab see kasumimarginaal ju tulema. Meie siin näitame, kuidas pestot ostab poest vaid raha peale vihane inimene – seda on lihtsalt nii lihtne ise valmis teha!