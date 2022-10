Viinavõtmise meistriklass: kes joob palju, tühja kõhuga või jääkülmalt, joob valesti

Viinal on alati olnud veidi salapärane aura – erinevates maailma kultuurides on sellega seotud tuhandeid traditsioone ja kombeid. Viina ümbritsevad ka eelarvamused, mille taga on sageli kokkupuuted olukordadega, kus viina tarbitakse üle või lihtsalt valesti – tavaliselt mõlemat.