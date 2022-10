KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Nobel (Narva): minu sisemine kassloom lööb rahulolevalt nurru ja kiidab kalakunsti valdamist!

Kolmapäeval pärastlõunasel ajal oli lisaks minu vaid üks lauatäis inimesi, mistap mind pani veidi üllatama letitaguse proua teade, et: „meil on praegu suur tellimus, ooteaeg on u 40 minutit“. Aga õnneks mul aega oli, nii et pole hullu, saangi veidi arvutis tööd toksida.