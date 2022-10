ÜLEILMNE TOIDUPÄEV | Me sööme ennast haigeks ja vaeseks. Kuidas teha tervislikku toitumist soodsamaks?

Vale toitumine ja ülekaalulisus on mittenakkuslikest haigustest tulenevate surmade peamine riskitegur. Sellest tulenevad südame-veresoonkonna haigused, diabeet ja osa vähktõve vorme. Ebatervislikud toitumisharjumused on seotud viiendikuga kõigist surmajuhtumitest maailmas. Need harjumused mõjutavad ka riikide tervishoiueelarvet, sest nendega seotud kulud ulatuvad kahe triljoni dollarini aastas. Lihtsalt öeldes – me sööme ennast haigeks ja vaeseks.