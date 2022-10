Retseptimeister Tuuli Mathisen: õun passib suurepäraselt ka soolastesse roogadesse

„Õunakook kaneeliga on alati kindla peale minek, aga on veel hulgaliselt soolaseid ja magusaid kooslusi, mida sobib õuntega suurepäraselt sobitada,“ ütleb Tuuli Mathisen. Sama kinnitab ka tema äsja ilmunud „Õunaraamat“, mille enam kui 60 retseptist moodustavad koogid vaid kõhna kolmandiku. Retseptimeister usub, et teades, millised maitsed õuntega sobivad, on lihtne ka köögis pisut improviseerida ja uusi kooslusi katsetada. Seejuures tasub siiski arvestada, et õunasordid on erinevad. Magedama maitsega, pehme viljaliha ja vähesema happega sordid toimivad toidus oluliselt teistmoodi kui happelised ja tugeva viljalihaga õunad.