MIDAGI SOOJA JA HEAD | Seene-peekonipirukas

Pille Enden , täna 06:30

Tänavune seenesügis on olnud üsna heitlik ja tavatult hiline, aga siiski on metsast võimalik veel pirukajagu seeni leida. Rikkalik juustuse täidise ja õrna peekonimekiga pirukas on metsaseentega võrratu! Täidisesse sobib panna ka šampinjone, austerservikuid või muid kultuurseeni. Ka kupatatud seened sobivad, need võib pannile panna siis, kui sibulad on juba pehmed.