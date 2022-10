JÄRGMISE NÄDALA MENÜÜ | 17.-23. oktoober: tõstame võileiva uuesti au sisse, aga teeme seda tervislikult

Paljudele on lemmik hommikusöögiks võileib. Leival või sepikul lihtsalt vorsti- või juustuviil pole just kõige parem valik. Võileiva muudab täisväärtuslikuks hommikueineks rikkalik leivakate, mis sisaldab erinevaid toitaineid ja piisavalt energiat, et uus päev saaks rõõmsalt ja tegusalt alata.