LISA ELULE VÜRTSI: kurkum on mitmeti kasulik!

Kurkum on kasulik mitmeti.

* Idamaise päritoluga kurkumiõli teatakse abiks olevat mitme mure korral: näiteks põletike, seedetrakti- ja liigesevaevuste korral.

* Lisab särtsu ja vürtsi. Kurkum on koka särav kaaslane mitmel kujul, sobides pulbri ja õlina maitsestama nii soolaseid sööke kui ka magusamaid kuumi sügisjooke. Lisa paar tilka õli hommikusööki vürtsitavaks täienduseks omleti ja pudru või riisi ja supi sisse.

* Tõstab tuju. Päevade lühenemine kipub mõjuma ka meeleolule. Lisa difuuserisse mõned tilgad kurkumi eeterlikku õli, mis tõstab ja ergutab tuju ning parandab ka keskendumisvõimet. Ka köögist tulevatel vürtsikatel aroomidel on sarnane mõju.

* Kosmeetika erk täht. Kurkumit kasutatakse tihtipeale ka kosmeetikas naha kaitse, sära ja nooruslikkuse heaks.