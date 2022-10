TAIMNE KOSUTAJA | Suvikõrvitsa püreesupp estragoniga

Tiina Lebane , täna 07:56

Suvikõrvitsal endal on üsna nõrk maitse, seetõttu sobib see koos teiste maitseandjatega, näiteks õrnalt aniisimaitselise estragoniga, iseäranis hästi kerge supi staariks. Ostes vali kuni 500 g suvikõrvits, suurematel-raskematel on ka seemned juba suuremad ja kõvemad.