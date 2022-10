EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Suussulavad seenepihvid

Aja paksu põhjaga pann pliidil kuumaks, seejärel lisa sinna rasvaine ning hakka peopesas voolitud ja riivsaias veeretatud seenepihve ettevaatlikult pannile laduma. Jäta neile vahed sisse, et oleks ruumi ka külgedel pruuniks küpseda.

Kasuta praadimisel keskmist kuumust, et pätsikesed saaksid pannil piisava aja mõnuleda.

Kuumad pihvid sobivad serveerida praekartuli ja hapukoorega - see on lapsepõlve klassika. Aga kergem ja tervislikum valik on kõrvale süüa köögivilju olgu siis grillituna või värskete salatitena.