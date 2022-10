KAS OLLA PAKS VÕI PAHUR: pärast maiustamist langeb veresuhkru tase ruttu ja inimene võib veelgi pahuramaks muutuda

„Olete ju näinud väikest last, kes on suutnud vanematelt poes mõne maiustuse välja nuruda. Ka täiskasvanuna meeldib meile magus maitse, see on meenutus esimesest toidust rinnapiimast, mis andis nii energiat kui ka lohutust, armastust, turvatunnet jm. See on meenutus sünnipäevatordist ja pühade piparkookidest, aga ka murtud südant ravivast šokolaadist või lihtsalt lohutavast kreemisest jäätisest,“ tõdeb toitumisterapeut Külli Holsting, et need on tüüpilised lohutustoidud, mille järele haarame, kui tuju on paha ja meel must.