GALERII | UHKEM KUI VAREM! Vaata, mida isuäratavat ja lahedat pakub seekord suur sügisene toidufestival FoodFest

Raske on välja tuua, mis iseloomustaks seekord FoodFesti paremini peale suure kokkusaamise rõõmu peale vahepealseid pandeemia-aastaid. Uudistooteid oli pakkuda mitut sorti. Silma jäi, et mitmed ettevõtted on oma sortimente korralikult laiendanud, eksperimenteerinud uute maitsetega ning tarbijale veelgi enam käepäraste lahendustega ning pakenditega.