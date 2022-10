12 rooga piimast ja piimatoodetest

Piim on ajast aega meie toidulaual tähtsal kohal olnud. Selles väärt toiduaines on külluslikult vitamiine, mineraale ja aminohappeid. Viimasel ajal aga on meie valge kuld kaotanud oma positsiooni taimsetele jookidele. Käesolev Järvamaa maitsete aasta on piima ja piimatooted taas täiesti õigustatult taas fookusse tõstnud. Eesti piim ja piimatooted on tõesti maitsvad ja neist saab valmistada õige palju roogi.