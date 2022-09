"SEEKORD OLI RASKE!" 5. korda austrite avamise maailmameistriks tulnud peakokk Anti Lepik rõõmustab: ülisuper tunne on!

Austeriumi omaniku ja Tallinki peakoka Anti Lepiku sõnul valdab teda hetkel ülisuper tunne. „Kuigi jah, see oli juba viies korda, on see kõik ikkagi sõnulkirjeldamatu,“ lausus ta. „Juba kogu see Galway austrifestival on eriline, kui lendavad kokku maailma parimad kokku. Seal kehtib lihtne reegel - tuleb olla lihtsalt parim. Sinna ei minda mütsiga lööma. Tegin tugeva ettevalmistuse ja andsin endast maksimumi, et tiitel Eestisse ära tuua.“