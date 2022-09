EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Õuna-pohla marmelaad kardemoni ja kaneeliga

Tükelda õunad (ära koori) ja pane koos vee või mahla ja moosisuhkruga paksu põhjaga potti madalale tulele podisema. Lase õuntel täiesti pehmeks keeda. Lisa maitseained (piprad on hea lisada marlisse mähituna, et need hiljem lihtsalt eemaldada saaks) ja pohlad, ning keeda väga väikse mulliga veel umbes 15 minutit.