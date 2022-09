EVELIN ILVES | Sügav tänukummardus sulle õpetamast, et lahkumine on naasmise eelduseks

Kuid küpsemine on ses osas toredaid muutusi toonud. See teadmine tekkis juba ammu, et igal aastaajal on tegelikult midagi eriti toredat ja iseloomulikku kaasa tuua. Ent juba lapsena tundsin, kuidas perepuhkus Krimmis paari nädala möödudes alati suurt koduigatsust sünnitas. Silm ja süda väsisid sest värvide küllusest ja uhkest lopsakusest ning tasapisi saabusid lapse unedesse pastelsed rahulikud toonid ning minimalistlik ja askeetlik taimestik. Põhjala vaikus on tuhandeid kordi ülevam kui lõunamaine sigin-sagin, kära ja möll – see sai selgeks varases nooruses ja on aastatega tasapisi muudkui süvenenud.