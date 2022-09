STAAŽIKAIMAD TEGIJAD: milliste nostalgiatoote retseptid on püsinud juba aastakümneid muutumatuna?

Pööramaks tähelepanu meie kohalikule toidulauale, on september juba kaheksandat korda nimetatud Eesti toidu kuuks. Õhtulehe tänastel toidukülgedel aga püüdsime üles leida nostalgiatooted, mille poolt eestimaalased kõige kauem hammastega on hääletanud ja mida tänu sellele aastakümneid sama retsepti järgi on valmistatud. Kuigi eestlane on aldis uusi tooteid proovima, on ta üllatavalt truu ka vanadele lemmikutele.