HEA, ET NIIGI LÄKS! Hoidistamine on ohtlik elule, tervisele ja varale. Kuid ega see meid väära!

Eestlased lähevad sügiseti hulluks – kõike on vaja korjata ja siis purki, salve või kuskile veel suruda. Isegi need, kes vannuvad, et ei hoidista, keedavad salaja kodus paar topsikest ikkagi valmis. Nagu ikka – tegijatel juhtub. Kel satub purki ka osake perenaist, kes kraabib või silmad peast. Nalja saab ka.