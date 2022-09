VEINID POMMIRAHE ALL | Ukraina veinitootja lubab varsti tõsta pokaalid võidu terviseks – otse loomulikult omamaise toodanguga

Ukraina veiniassotsiatsiooni juht ning Ukraina ühe nimekama veinimaja Beykush tegevjuht Svitlana Tsybak elab sõjariigis. Tema kodu on Kiievis, kus kõlavad ikka veel õhutõrjealarmid, kuid elu on niivõrd-kuivõrd normaalsemaks muutunud. Oma mõtetes on aga ta nende istanduse tootmisüksuste juures, kus alatasa lendavad raketid üle pea või nii mõnelgi juhul künnavad üles põllupinda. Teha veini, sõjast hoolimata, sõja kiuste, teha seda hästi ja edukalt – see on ülesanne, mis tundub õrjetult raske, ent ometigi on Beykush sellega hakkama saanud. „Me ei suuda veini ära toota,“ muigab Svitlana päikeselises Tallinnas, kus parasjagu on suurimaks probleemiks, kas õhtul hakkab sadama.