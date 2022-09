EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Abhaasia adžika lihale või omletile

Ühel suvisel pidulaual sain maitsta maagilist mudru, mida pakuti grillitud lihakraami kõrvale. See oli küll parasjagu tuline, et siiski nii mõnusalt kreemjas ning tummiselt maitsev, et ajas autorit välja selgitama. Peasüüdlane lasi külalistel mõnuga arvata, millega tegu võiks olla ja uskuge või mitte - mitte ainuski gurmaanist piduline seda kombinatsiooni ära ei arvanud. Ka mulle tundus uskumatu, et roog, mille peamine komponent on värske koriander, seda maitset mitte millegagi ei reeda. Ja ka põlised koriandri vihkajad vitsutasid tulist maiuspala mehiselt kuni tõehetk neid tagasi tõmbuma sundis. Jagan rõõmuga teiega seda ehtsa grusiinist vanaisa kodust retsepti: