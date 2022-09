EVELIN ILVES | Uskumatuna tunduv pilt töötajate jõhkrast kohtlemisest meie ettevõtetes ja organisatsioonides

Nad ikka ju vahel nutavad. Need, kes valu pärast arsti juurde läinud või sealt valusa diagnoosiga väljunud. On ajast aega nutetud, võib-olla enam omaste ja lähedaste kui iseendi pärast. Aegade raskuse pisarad on tavaliselt psühholoogi või psühhiaatri diivaneil valatud. Aga sellist aega, kus nutetakse mistahes valge kitli kabinetis, mina oma elus veel näinud ei olegi.